Dal governo nuovo attacco al reddito, Lollobrigida: “Non è un modello di civiltà stare sul divano a gravare sulle spalle altrui” (Di domenica 2 aprile 2023) L’ennesimo attacco al reddito di cittadinaza arriva dal palco del Vinitaly e porta la firma del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Francesco Lollobrigida inaugura la famosa kermesse di Veronafiere e conferma che “c’è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è l’immigrazione clandestina. Vogliamo contrastare l’immigrazione illegale, fare formazione nei Paesi di provenienza dei migranti, e organizzare una reale integrazione. Sui flussi è evidente che c’è la volontà di organizzarli seriamente, quello che non è stato fatto in questi anni”. Quindi il cognato della premier Giorgia Meloni ha ricordato che “nelle campagne c’è bisogno di manodopera” e dunque “i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura”. A quel punto ha concluso sostenendo: “Quello che non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) L’ennesimoaldi cittadinaza arriva dal palco del Vinitaly e porta la firma del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Francescoinaugura la famosa kermesse di Veronafiere e conferma che “c’è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è l’immigrazione clandestina. Vogliamo contral’immigrazione illegale, fare formazione nei Paesi di provenienza dei migranti, e organizzare una reale integrazione. Sui flussi è evidente che c’è la volontà di organizzarli seriamente, quello che non è stato fatto in questi anni”. Quindi il cognato della premier Giorgia Meloni ha ricordato che “nelle campagne c’è bisogno di manodopera” e dunque “i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura”. A quel punto ha concluso sostenendo: “Quello che non è ...

