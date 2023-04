Dal capo della polizia all’avvocato generale, tutti contro la Guardia nazionale. Ma il governo Netanyahu lo ha approvato (Di domenica 2 aprile 2023) Nonostante le critiche del capo della polizia, sia il direttore dello Shin Bet (l’agenzia di intelligence degli affari interni, ndr) e anche l’ufficio dell’Avvocato generale dello Sato il governo di Benyamin Netanyahu ha approvato la costituzione di una Guardia nazionale per Israele “nel ministero per la Sicurezza nazionale” diretto dal ministro Itamar Ben Gvir (nella foto). Al tempo stesso una Commissione formata da “tutti i settori della sicurezza di Israele” dovrà decidere in 90 giorni di tempo “le prerogative della Guardia” e da chi dipenderà: se dal capo della polizia o da “un altro ente”. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Nonostante le critiche del, sia il direttore dello Shin Bet (l’agenzia di intelligence degli affari interni, ndr) e anche l’ufficio dell’Avvocatodello Sato ildi Benyaminhala costituzione di unaper Israele “nel ministero per la Sicurezza” diretto dal ministro Itamar Ben Gvir (nella foto). Al tempo stesso una Commissione formata da “i settorisicurezza di Israele” dovrà decidere in 90 giorni di tempo “le prerogative” e da chi dipenderà: se dalo da “un altro ente”. Una ...

