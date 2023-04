Da questo governo mi aspettavo più energia, non un continuo richiamo a un passato improponibile (Di domenica 2 aprile 2023) di Carmelo Zaccaria Ci si aspettava da un governo politico, uscito largamente legittimato dalle urne, un’azione più energica, determinata, con un impatto immediato sui tanti e intricati dossier sul tavolo. Si pensava di vedere all’opera una centuria di acciaio, uno squadrone d’assalto ferreo e disciplinato; e invece scopriamo un coro di voci sconclusionate, una nidiata di coriacei battutisti dediti a contrastare l’insidia di una società aperta ed evoluta. Si propongono a raffica schemi concettuali retrivi, paradossi lessicali disturbanti come quello sugli studenti che hanno bisogno di umiliazione, sui migranti che fanno male a partire, sulle coppie arcobaleno che spacciano bambini, sui civili trucidati alle Fosse Ardeatine unicamente in quanto italiani. Questa compagine governativa, si direbbe, tira dritto! Quando invece dovrebbe fermarsi un attimo, comprendere ciò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) di Carmelo Zaccaria Ci si aspettava da unpolitico, uscito largamente legittimato dalle urne, un’azione più energica, determinata, con un impatto immediato sui tanti e intricati dossier sul tavolo. Si pensava di vedere all’opera una centuria di acciaio, uno squadrone d’assalto ferreo e disciplinato; e invece scopriamo un coro di voci sconclusionate, una nidiata di coriacei battutisti dediti a contrastare l’insidia di una società aperta ed evoluta. Si propongono a raffica schemi concettuali retrivi, paradossi lessicali disturbanti come quello sugli studenti che hanno bisogno di umiliazione, sui migranti che fanno male a partire, sulle coppie arcobaleno che spacciano bambini, sui civili trucidati alle Fosse Ardeatine unicamente in quanto italiani. Questa compagine governativa, si direbbe, tira dritto! Quando invece dovrebbe fermarsi un attimo, comprendere ciò ...

