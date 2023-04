“Da oggi vieni con me”. Amici 22, notizia pazzesca per Samu: la telefonata dopo la puntata (Di domenica 2 aprile 2023) Amici, dopo l’eliminazione per Samu arriva un’esperienza pazzesca. L’ultima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 1 aprile, ha visto non solo le emozionanti performance degli allievi e l’eliminazione di Samu, ma pure un duro scontro tra Maddalena e Alessandra Celentano: “C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie” si è sfogata la ballerina. La maestra, che l’aveva accusata di essere “volgare e non sensuale” ha subito ribattuto. “È il mio pensiero di Maddalena ballerina – le parole di Alessandra Celentano – siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera”. dopo l’eliminazione Samu ha espresso le sue ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023)l’eliminazione perarriva un’esperienza. L’ultimadel Serale di, andata in onda sabato 1 aprile, ha visto non solo le emozionanti performance degli allievi e l’eliminazione di, ma pure un duro scontro tra Maddalena e Alessandra Celentano: “C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie” si è sfogata la ballerina. La maestra, che l’aveva accusata di essere “volgare e non sensuale” ha subito ribattuto. “È il mio pensiero di Maddalena ballerina – le parole di Alessandra Celentano – siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera”.l’eliminazioneha espresso le sue ...

