Da Milano sfida al Napoli: "Prima in Serie A e poi in Champions League, vi surclassiamo"

Napoli-Milan è la Prima sfida di aprile tra le due squadre, che oltre al match di Serie A si sfidano anche ai quarti di Champions League. Gli incroci tra Napoli e Milan saranno uno spartiacque importante per tutte e due le società. Per la gara di questa sera valida per la Serie A c'è una posta in palio importante: il Napoli può mettere un altro mattone per lo scudetto, mentre il Milan deve vincere per evitare di perdere ancora punti per la zona Champions League. Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen e punta su Simeone. Mentre Pioli non ha Kalulu e punta ad un atteggiamento più difensivo per affrontare gli azzuri.

