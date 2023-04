Da Milano a Napoli in bici per festeggiare lo Scudetto: “Arriverò al Maradona” (Di domenica 2 aprile 2023) Per la propria squadra del cuore, si sa, si è disposti a fare di tutto. Un tifoso del Napoli però è pronto a fare un’esperienza davvero fuori dal comune per celebrare al meglio la, ormai probabile, vittoria dello Scudetto. È la storia di Pietro Mormile, tifoso del Napoli, nato proprio all’ombra del Vesuvio ma residente a Bergamo, in Lombardia. Pietro ha intenzione di andare in bicicletta da Milano fino allo stadio Diego Armando Maradona, a Fuorigrotta. L’Italia in bici per lo Scudetto per la beneficenza Sono un padre di famiglia che svolge una vita normale tra lavoro, sport e impegni familiari. Dal 2019 ho un sogno nel cassetto, mi sono detto: “In caso di Scudetto del Napoli voglio fare ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Per la propria squadra del cuore, si sa, si è disposti a fare di tutto. Un tifoso delperò è pronto a fare un’esperienza davvero fuori dal comune per celebrare al meglio la, ormai probabile, vittoria dello. È la storia di Pietro Mormile, tifoso del, nato proprio all’ombra del Vesuvio ma residente a Bergamo, in Lombardia. Pietro ha intenzione di andare incletta dafino allo stadio Diego Armando, a Fuorigrotta. L’Italia inper loper la beneficenza Sono un padre di famiglia che svolge una vita normale tra lavoro, sport e impegni familiari. Dal 2019 ho un sogno nel cassetto, mi sono detto: “In caso didelvoglio fare ...

