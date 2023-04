Da Boldrini a Fico, quando lo scranno diventa rovente (Di domenica 2 aprile 2023) Pericolosi, roventi e scivolosi. Gli scranni dei presidenti di Senato e Camera sono sempre stati forieri di polemiche e accuse di faziosità, amplificate dalla garanzia di imparzialità che quella cariche dovrebbero mantenere. Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Pericolosi, roventi e scivolosi. Gli scranni dei presidenti di Senato e Camera sono sempre stati forieri di polemiche e accuse di faziosità, amplificate dalla garanzia di imparzialità che quella cariche dovrebbero mantenere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marioma00248521 : Da Boldrini a Fico, lo scranno rovente - e_cavagna : Da Boldrini a Fico, lo scranno rovente - - IVLoollo : @repubblica Sapeste quante volte ho firmato per le dimissioni di Fico o della Boldrini… schiattate di rabbia compagni. - asabranca69 : @ELENAGORINI2 Ti meriti fico e boldrini!! Per anni gli italiani hanno dovuto inghiottire ignoranza, incapacità ed i… - asabranca69 : @GoffredoB Ti meriti fico e la boldrini!!! Quanta ignoranza abbiamo dovuto ingoiare per anni!! Ignazio un gigante!! -

Impossibile non citare la regina delle polemiche per eccellenza: Laura Boldrini. Da presidente ... Degno prosecutore della linea boldriniana è stato Roberto Fico. Agli annali la sua invasione di campo ... La Russa: "La sinistra terrorizzata, mi attacca per sabotare la pace sociale" E poi, vi ricordate Bertinotti che fece cadere un governo, o Fico e la Boldrini Per non parlare dei tempi della prima Repubblica quando Fanfani riuniva a Palazzo Giustiniani tutte le correnti della ... La Russa incastra la sinistra: "Mi attacca perché vuole sabotare la pace sociale" E poi vi ricordate di Bertinotti che fece cadere un Governo o Fico e la Boldrini Per non parlare dei tempi della prima Repubblica quando Fanfani riuniva a palazzo Giustiniani tutte le correnti della ...