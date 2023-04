Curling | Mondiali 2023 | l’Italia cade ancora ad Ottawa Il Canada vince 10-6

(Di domenica 2 aprile 2023) Si conferma in salita il percorso della Nazionale italiana diai Campionatiappena cominciati ad. Dopo la sconfitta contro la competitiva Scozia infatti gli azzurri sono caduti anche al cospetto dei padroni di casa del, cedendo il passo agli avversari in nove end con il risultato di 10-6. Un match dunque complicato quello disputato da Joel Retornaz, sbloccato già nel turno inaugurale dai nordamericani, abili a mettere a referto due punti, salvo poi essere raggiunti dalnella terza ripresa dopo una seconda mano nulla. Ma la squadra capitanata da Brad Gushue dimostra di essere decisamente in partita, realizzando nuovamente due punti nel quarto end portandosi dunque sul 4-2. I canadesi ruberanno quindi la mano nella quinta ripresa, aumentando il ...

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Scozia, l' Italia non è riuscita a reagire e si è arresa al Canada nel match della seconda sessione deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei, hanno ...

