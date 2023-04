Curling Maschile | l’Italia ai Mondiali parte con una sconfitta

(Di domenica 2 aprile 2023) Ottawa – Sabato 1 aprile, nella TD Arena di Ottawa (Canada), si è aperta l’edizione 2023 dei Campionatimaschili di, fregiatasi della medaglia di bronzo a Las Vegas nel 2022,con l’ambizione minima di qualificarsi ai play-off, allo scopo di lanciare un nuovo assalto al podio iridato. Il direttore tecnico Claudio Pescia ha selezionato un quartetto solido e affiatato, composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Nella giornata inaugurale, dipanatasi nella notte europea tra sabato e domenica, gli azzurri si sono cimentati in due match proibitivi. Prima è stata affrontata la Scozia, campionessa d’Europa in carica. Dopodiché è stata la volta del Canada, padrone di casa. La sfida contro gli scozzesi è ...

Manca sempre meno per Italia - Turchia , partita valevole per la quinta sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, dopo le due sconfitte scontro Scozia e Canada, torna sul ...Dopo la sconfitta all'esordio contro la Scozia, l' Italia non è riuscita a reagire e si è arresa al Canada nel match della seconda sessione dei Mondiali di Ottawa 2023 di, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei, hanno ceduto il passo ai padroni di ...Inizia con una sconfitta il Mondiale di Ottawa per l'Italia del, che nel match d'esordio si arrende per 7 - 4 alla Scozia. Una brutta battuta d'arresto per una Nazionale reduce dal bronzo europeo e da quello ottenuto proprio dodici mesi fa anche ...

Curling, l'Italia maschile in Canada per il via dei Campionati Mondiali FISG

Scozia e Canada si confermano «Bestie nere» dello sport principe della Val di Cembra Sabato 1 aprile, nella TD Arena di Ottawa (Canada), si è aperta l’edizione 2023 dei Campionati Mondiali maschili di ...Inizio complicato per la nazionale italiana maschile, che nella prima giornata della rassegna iridata di Ottawa incassa in extremis due ko contro due delle tre favorite per ...