Cucine da incubo, ripartono su Sky le missioni impossibili di Antonino Cannavacciuolo (Di domenica 2 aprile 2023) ripartono le avventure da incubo di Antonino Cannavacciuolo, protagonista di un nuovo ciclo di episodi di Cucine da incubo, attesi a partire da domenica 2 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.Per Cannavacciuolo – amatissimo e acclamato Chef da 7 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – ripartono queste vere e proprie missioni impossibili in cui tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore sarà al servizio di ristoratori nelle cui Cucine e nelle cui sale regnano liti,... Leggi su digital-news (Di domenica 2 aprile 2023)le avventure dadi, protagonista di un nuovo ciclo di episodi dida, attesi a partire da domenica 2 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.Per– amatissimo e acclamato Chef da 7 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali –queste vere e propriein cui tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore sarà al servizio di ristoratori nelle cuie nelle cui sale regnano liti,...

