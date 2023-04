Crotone-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 2 aprile 2023) E’ tutto pronto allo stadio Ezio Scida per Crotone-Taranto, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La compagine calabrese arriva da un solo successo nelle ultime sei gare ed ha intenzione di concludere la regular season nel miglior modo possibile in vista dei playoff. La squadra guidata da Eziolino Capuano, invece, dopo il pareggio casalingo con l’Avellino, va a caccia di tre punti pesanti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) E’ tutto pronto allo stadio Ezio Scida per, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di: ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodell’incontro. La compagine calabrese arriva da un solo successo nelle ultime sei gare ed ha intenzione di concludere la regular season nel miglior modo possibile in vista dei playoff. La squadra guida Eziolino Capuano, invece, dopo il pareggio casalingo con l’Avellino, va a caccia di tre punti pesanti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieC I #Crotone, le parole di #Zauli ?? - CN24_tv : Calcio, Serie C. Crotone-Taranto banco di prova per i play-off: i calabresi testano, i pugliesi sperano ? di Giusep… - MRB_it : ? | Taranto, i convocati per la sfida contro il Crotone #MondoRossoBlù #MRB #TarantoFc #SerieC #CrotoneTaranto - TSTARANTO : VIDEO Crotone, Zauli: 'Testa ai play off: gara utile per aumentare l'autostima. Il Taranto cercherà - TSTARANTO : VIDEO Taranto, Capuano: 'Crotone? Siamo costretti a fare punti' -