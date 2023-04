Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : CremoneseMania: ennesima sconfitta, ma non è un pesce d'aprile. La salvezza resta un miraggio: Il 1° aprile dovrebb… -

La sconfitta per 2 - 0 contro il Lecce, che ha visto protagonisti tanti ex (dai marcatori Baschirotto e Strefezza a mister Baroni) è l 'occasione sprecata per dare un senso alla lotta ...La sconfitta per 2 - 0 contro il Lecce, che ha visto protagonisti tanti ex (dai marcatori Baschirotto e Strefezza a mister Baroni) è l 'occasione sprecata per dare un senso alla lotta ...