Cremonese Vs Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 2 aprile 2023) Mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 21, presso lo stadio Zini, andrà in scena Cremonese-Fiorentina, seconda semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. I grigiorossi vogliono entrare nella storia centrando la loro prima finale della storia, ma i viola sono in gran forma e vogliono terminare la stagione con un trofeo. Cremonese VS Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Se ormai le speranze di permanenza in Serie A sono ridotte al lumicino, i grigiorossi vogliono regalarsi un sogno accedendo per la prima volta alla finale di un trofeo nazionale. Dopo aver eliminato Napoli e Roma, la formazioni di Ballardini ci ha preso gusto ed ora ha messo i viola nel mirino. I gigliati, dopo un periodo complicato, hanno ripreso a carburare mantenendo un ruolino di marcia invidiabile con ben cinque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 aprile 2023) Mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 21, presso lo stadio Zini, andrà in scena, seconda semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. I grigiorossi vogliono entrare nella storia centrando la loro prima finale della storia, ma i viola sono in gran forma e vogliono terminare la stagione con un trofeo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Se ormai le speranze di permanenza in Serie A sono ridotte al lumicino, i grigiorossi vogliono regalarsi un sogno accedendo per la prima volta alla finale di un trofeo nazionale. Dopo aver eliminato Napoli e Roma, ladi Ballardini ci ha preso gusto ed ora ha messo i viola nel mirino. I gigliati, dopo un periodo complicato, hanno ripreso a carburare mantenendo un ruolino di marcia invidiabile con ben cinque ...

