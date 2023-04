Covid Toscana: 133 nuovi casi, nessun nuovo decesso (Di domenica 2 aprile 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 281 tamponi molecolari e 2.233 tamponi antigenici rapidi: di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 289 i soggetti testati, escludendo ... Leggi su toscananews (Di domenica 2 aprile 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 281 tamponi molecolari e 2.233 tamponi antigenici rapidi: di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 289 i soggetti testati, escludendo ...

