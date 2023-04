Cospito | stop sciopero della fame | ora beve anche il latte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis da più di cinque mesi, ha chiesto gli arresti… - Gio091158 : RT @riktroiani: Alfredo #Cospito, la Procura generale nega i domiciliari. L'anarchico ai giudici: 'Stop digiuno se liberate altri al 41 bis… - infoitinterno : Cospito, Avvocato 'Se liberano altri 41 bis, stop sciopero della fame' - Profilo3Marco : RT @Libero_official: In attesa della decisione del tribunale della Sorveglianza di Milano, la Procura generale ha negato i domiciliari a #C… - ErmannoTromboni : RT @riktroiani: Alfredo #Cospito, la Procura generale nega i domiciliari. L'anarchico ai giudici: 'Stop digiuno se liberate altri al 41 bis… -

... la bufera sulla maternità surrogata e la bagarre per le dichiarazioni di Donzelli in aula sul caso. L' Accademia della Crusca boccia senza appello la proposta di legge Rampelli: "La ...Anm: "al tentativo di approfittare di una legge che già ci discrimina" Caso, Donzelli ritratta e il Giurì d'onore lo assolve: "Nessuna offesa al Pd" ...... com'è avvenuto a Milano : di fronte alloimposto al Comune sulle trascrizioni in Italia dei ... le informazioni rese note dal vicepresidente del Copasir sul caso, usate come una clava ...

Cospito: "Stop sciopero fame se liberano altri dal 41 bis" TGCOM

Termina lo sciopero della fame dell'anarchico che aveva provato a ricattare lo Stato per uscire dal regime carcerario del 41 bis ...L’azione, ai danni di una tabaccheria di Punta Marina, rivendicata da un gruppo che chiede lo stop al carcere duro per Alfredo Cospito. Danni ancora da stimare.