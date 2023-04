Così Schlein dichiara guerra a De Luca, Pd commissariato in Campania: spunta il nome di Roberto Fico (Di domenica 2 aprile 2023) Se non è la fine del dominio di Vincenzo De Luca sul Pd in Campania, l’ultima mossa di Elly Schlein è sicuramente una sfida al governatore che punta al terzo mandato. La segretaria dem ha deciso di commissariare il partito in Campania spedendo il senatore bergamasco Antonio Misiani a prendere il controllo regionale del partito, mentre l’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso dovrà rimettere ordine a Caserta, dopo le polemiche per le pratiche opache emerse durante il voto per le primarie. Schlein aveva promesso una volta diventata segretaria: «Non arretrerò di un millimetro» dichiarando guerra a «cacicchi e capibastone». De Luca non lo ha mai nominato, Così come il governatore campano non cita da tempo la segretaria, ricorda ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Se non è la fine del dominio di Vincenzo Desul Pd in, l’ultima mossa di Ellyè sicuramente una sfida al governatore che punta al terzo mandato. La segretaria dem ha deciso di commissariare il partito inspedendo il senatore bergamasco Antonio Misiani a prendere il controllo regionale del partito, mentre l’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso dovrà rimettere ordine a Caserta, dopo le polemiche per le pratiche opache emerse durante il voto per le primarie.aveva promesso una volta diventata segretaria: «Non arretrerò di un millimetro»ndoa «cacicchi e capibastone». Denon lo ha mai nominato,come il governatore campano non cita da tempo la segretaria, ricorda ...

Così Schlein dichiara guerra a De Luca, Pd commissariato in Campania: spunta il nome di Roberto Fico Schlein aveva promesso una volta diventata segretaria: "Non arretrerò di un millimetro" dichiarando guerra a "cacicchi e capibastone". De Luca non lo ha mai nominato, così come il governatore campano ...