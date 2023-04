"Così Enzo Tortora mi ha salvata. Quel giorno...": la clamorosa confessione della Panicucci (Di domenica 2 aprile 2023) Non è mai troppo tardi per tornare a scuola. Così Federica Panicucci, novella epigona del mitico maestro Manzi, da mercoledì 5 aprile per sei puntate, riporterà sui banchi di quinta elementare e nella prima serata di Italia Uno trenta super vip (a quanto pare anche non poco indisciplinati), costretti a rifare l'esame di quinta elementare. La seconda stagione di Back to school, questo il titolo del programma, vedrà in aula: sportivi come Aldo Montano e Walter Zenga, gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè, i giornalisti Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza e altri personaggi televisivi come Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Non è mai troppo tardi per tornare a scuola.Federica, novella epigona del mitico maestro Manzi, da mercoledì 5 aprile per sei puntate, riporterà sui banchi di quinta elementare e nella prima serata di Italia Uno trenta super vip (a quanto pare anche non poco indisciplinati), costretti a rifare l'esame di quinta elementare. La seconda stagione di Back to school, questo il titolo del programma, vedrà in aula: sportivi come Aldo Montano e Walter Zenga, gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè, i giornalisti Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza e altri personaggi televisivi come Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo ...

