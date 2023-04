Cosa succede se mangi la muffa? Ecco quello che dovresti sapere

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 2 aprile 2023) Non c’è niente di più rivoltante che affondare i denti in una fetta di pane e ritrovarsi a masticare un boccone diverde e pelosa. Ma spesso. E non è detto che ce ne accorgiamo.seamo accidentalmente del cibo ammuffito? Qual è il potenziale danno che stiamo facendo al nostro corpo? È un tipo di situazione che richiede la visita immediata di un medico? Per prima, rilassiamoci. Se abbiamo dato un morso a una fetta di pane con un po’ di, o qualdel genere, non c’è da preoccuparsi troppo. È un episodio estremamente comune, come spiega Keri Gans, nutrizionista e autrice newyorchese. Ed è del tutto naturale che lacresca su alimenti morbidi e porosi come pane, frutta, verdura e ...