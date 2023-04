Cosa è successo a Carlos Sainz e perché è stato penalizzato in Australia: era 4°, chiude ultimo (Di domenica 2 aprile 2023) Gara completamente folle in quel di Melbourne: tra bandiere rosse, ripartenze e contatti, il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, è stato un vero e proprio far west, senza troppe logiche e caratterizzato da decisioni discutibili della direzione gara. Ad uscire con le ossa rotte è ancora la Ferrari che ha visto il ritiro dopo neanche un giro da parte di Charles Leclerc per un contatto con Lance Stroll e la dodicesima e ultima posizione di Carlos Sainz dopo la terza ripartenza. perché Carlos Sainz è arrivato ultimo? Lo spagnolo, nella partenza del 57° giro, è andato a tamponare Alonso con una staccata molto al limite alla prima curva, invadendo la sua traiettoria, toccandolo con l’anteriore sinistra e mandandolo in ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Gara completamente folle in quel di Melbourne: tra bandiere rosse, ripartenze e contatti, il Gran Premio d’, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, èun vero e proprio far west, senza troppe logiche e caratterizzato da decisioni discutibili della direzione gara. Ad uscire con le ossa rotte è ancora la Ferrari che ha visto il ritiro dopo neanche un giro da parte di Charles Leclerc per un contatto con Lance Stroll e la dodicesima e ultima posizione didopo la terza ripartenza.è arrivato? Lo spagnolo, nella partenza del 57° giro, è andato a tamponare Alonso con una staccata molto al limite alla prima curva, invadendo la sua traiettoria, toccandolo con l’anteriore sinistra e mandandolo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : “Tra ballo e recitazione? Vorrei davvero non scegliere perché voglio vivere d’arte”. #Samu ha tanto talento e lo ha… - ZZiliani : Che i giornali cerchino di spiegare in parole semplici cos’è successo e cosa succederà da qui al 30 giugno nei trib… - rubio_chef : Il successo della mobilitazione di centinaia di migliaia di israeliani per opporsi al governo Netanyahu è la prova… - OA_Sport : F1, cosa è successo alla Ferrari nel GP d’Australia: Leclerc fuori, Sainz penalizzato. Una domenica nera - - LucaUgo12 : @AmbSvervegia @RobertoAvventu2 Di preciso cosa non riesce a capire della frase “in Italia è successo più volte” rif… -