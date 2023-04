Corsa pazza al Gp di Australia: tre bandiere rosse e due incidenti. Verstappen chiude primo ma è tutto da rifare. Leclerc fuori subito (Di domenica 2 aprile 2023) Gara pazza a Melbourne. Sul podio del Gp d’Australia di Formula 1 ci finisce Max Verstappen dopo una gara tutt’altro che liscia, ma è tutto da rifare: i commissari di gara hanno infatti deciso di far ripartire la gara dietro la safety car per chiudere la Corsa in movimento. Durante la Corsa ci sono state tre bandiere rosse, l’ultima proprio sul finale che ha causato la ripartenza, e due incidenti. fuori subito Leclerc che si è ritirato al primo giro del Gran premio. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Garaa Melbourne. Sul podio del Gp d’di Formula 1 ci finisce Maxdopo una gara tutt’altro che liscia, ma èda: i commissari di gara hanno infatti deciso di far ripartire la gara dietro la safety car perre lain movimento. Durante laci sono state tre, l’ultima proprio sul finale che ha causato la ripartenza, e dueche si è ritirato algiro del Gran premio. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... azierno : @capuanogio Gianni cosa dovrebbe dire? La verità? Tipo: 'Quest'anno la corsa pazza e devastante del Napoli ci ha to… - Baby74 : RT @Sabrina_Volpi02: Sono talmente schifata dal programma, da alcuni fandom, da questa corsa al peggior video, che sinceramente non vedo l'… - stelledipinte : RT @Sabrina_Volpi02: Sono talmente schifata dal programma, da alcuni fandom, da questa corsa al peggior video, che sinceramente non vedo l'… - IvanaMilantoni : RT @Sabrina_Volpi02: Sono talmente schifata dal programma, da alcuni fandom, da questa corsa al peggior video, che sinceramente non vedo l'… - Chiara_RARE : RT @Sabrina_Volpi02: Sono talmente schifata dal programma, da alcuni fandom, da questa corsa al peggior video, che sinceramente non vedo l'… -