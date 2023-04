Corsa Champions, la Roma risponde alla Lazio: 3-0 alla Sampdoria (Di domenica 2 aprile 2023) La Roma risponde alla Lazio e mette pressione alle milanesi in ottica piazzamento Champions League. Battendo all’Olimpico la Sampdoria per 3-0, la squadra di José Mourinho aggancia l’Inter al terzo posto in classifica a quota 50 punti e attende l’esito della sfida tra Napoli e Milan. Entrambi gli allenatori tornano alla difesa a 4, ma la gara all’inizio è piuttosto bloccata. La sfida viene animata da un doppio check del Var per un eventuale rosso ad Abraham e per un presunto tocco di mano di Amione nell’area blucerchiata. In entrambi i casi nulla di fatto. La prima vera occasione arriva solo alla mezzora con l’incornata di Llorente sventata da Ravaglia. La Roma prova a massimizzare il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Lae mette pressione alle milanesi in ottica piazzamentoLeague. Battendo all’Olimpico laper 3-0, la squadra di José Mourinho aggancia l’Inter al terzo posto in classifica a quota 50 punti e attende l’esito della sfida tra Napoli e Milan. Entrambi gli allenatori tornanodifesa a 4, ma la gara all’inizio è piuttosto bloccata. La sfida viene animata da un doppio check del Var per un eventuale rosso ad Abraham e per un presunto tocco di mano di Amione nell’area blucerchiata. In entrambi i casi nulla di fatto. La prima vera occasione arriva solomezzora con l’incornata di Llorente sventata da Ravaglia. Laprova a massimizzare il ...

