Corsa alla Casa Bianca, c’è anche l’ex governatore dell’Arkansas: «Trump dovrebbe rinunciare». Chi è Asa Hutchinson (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo Donald Trump, l’ex rappresentante statunitense presso l’Onu Nikky Haley e l’imprenditore e attivista conservatore Vivek Ramaswamy, anche Asa Hutchinson entra nella Corsa alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, con Ron DeSantis per ora ancora sull’uscio. Hutchinson lo ha annunciato in un’intervista alla Abc, spiegando che la sua candidatura ufficiale arriverà nei prossimi giorni, a Bentonville – dove è nato. governatore dell’Arkansas dal 2015 fino all’inizio del 2023, ha 71 anni ed è laureato in legge. In passato è entrato in contrasto con Donald Trump, e anche durante l’intervista non ha risparmiato una stoccata all’ex presidente. «Ho girato per il paese negli ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo Donaldrappresentante statunitense presso l’Onu Nikky Haley e l’imprenditore e attivista conservatore Vivek Ramaswamy,Asaentra nellaalle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, con Ron DeSantis per ora ancora sull’uscio.lo ha annunciato in un’intervistaAbc, spiegando che la sua candidatura ufficiale arriverà nei prossimi giorni, a Bentonville – dove è nato.dal 2015 fino all’inizio del 2023, ha 71 anni ed è laureato in legge. In passato è entrato in contrasto con Donald, edurante l’intervista non ha risparmiato una stoccata alpresidente. «Ho girato per il paese negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : La presidente della commissione europea #UrsulavonderLeyen è in corsa per diventare il prossimo segretario generale… - myrtamerlino : L'Italia è un Paese ben strano. Da stamattina è partita la corsa a impallinare il Presidente dell'#Anac Giuseppe… - TuttoH24 : È stato un Vivicittà colorato di azzurro in occasione della 'Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo' e… - internewsit : Sarri: «Tre punti importanti nella corsa alla Champions League» - - ElisabetFurlan7 : RT @OrtigiaP: Trump sotto inchiesta? Ora guida le primarie USA con 30 punti di vantaggio E' al 51% Secondo un sondaggio interno alla campag… -

Finisce 1 - 1 lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana Un pareggio che modifica molto poco gli equilibri in fondo alla classifica di Serie A e che tiene ... Shomurodov si avventa sul pallone e in corsa batte Ochoa con uno splendido tocco sotto. La rete ... La Lazio passa a Monza, Spezia e Salernitana si accontentano ...- Lazio 0 - 2 La Lazio espugna l'U - Power Stadium battendo il Monza per 2 - 0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic - Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla corsa ... Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto MONZA - La Lazio espugna l'U - Power Stadium battendo il Monza per 2 - 0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic - Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla corsa Champions mentre Palladino, nonostante una buona prestazione, è costretto ad incassare la terza partita consecutiva senza vittoria. Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop,... Un pareggio che modifica molto poco gli equilibri in fondoclassifica di Serie A e che tiene ... Shomurodov si avventa sul pallone e inbatte Ochoa con uno splendido tocco sotto. La rete ......- Lazio 0 - 2 La Lazio espugna l'U - Power Stadium battendo il Monza per 2 - 0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic - Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più...MONZA - La Lazio espugna l'U - Power Stadium battendo il Monza per 2 - 0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic - Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in piùChampions mentre Palladino, nonostante una buona prestazione, è costretto ad incassare la terza partita consecutiva senza vittoria. Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop,... Modena Femminile: la corsa alla Serie C Modena Calcio Ambrosini: la corsa a sostegno della ricerca per la malattia del figlio Insieme agli ex compagni di squadra, l’ex capitano del Milan ha partecipato alla Milano Marathon con la Onlus Fondazione Italiana Diabate ... Atletica: dominio keniota alla Half Marathon di Firenze Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ... Insieme agli ex compagni di squadra, l’ex capitano del Milan ha partecipato alla Milano Marathon con la Onlus Fondazione Italiana Diabate ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...