"Corna e menopausa...". Antonella Clerici imbarazza Fazio Antonella Clerici ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 2 aprile, parla dell'amore, della carriera e del suo futuro. Ad un certo punto il conduttore le chiede perché lei al suo pubblico racconta sempre tutto, anche della sua vita privata. "Perché secondo me è giusto, io racconto tutto: quando mi fanno le Corna, quando vado in menopausa". Una frase che imbarazza Fabio Fazio che a quel punto interviene dicendo: "Ma si fa per dire... Corna.. no...". Quindi la Clerici senza peli sulla lingua lo zittisce subito: "No no, Corna vere". E ancora, le chiede il conduttore di Che tempo che fa; "Ma tu mangi prima di condurre?".

