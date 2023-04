Corea del Nord, “nuovo reattore nucleare”: cosa sappiamo (Di domenica 2 aprile 2023) La Corea del Nord potrebbe essere in procinto di portare a termine la costruzione di un nuovo reattore nucleare presso il complesso di Yongbyon, nel centro del Paese. La valutazione è opera del progetto ’38 North’, un think tank americano gestito da US-Korea Institute presso la Johns Hopkins University, che cita recenti immagini satellitari commerciali. Da queste si evince la presenza di dipendenti al lavoro in un edificio adiacente il reattore sperimentale ad acqua leggera, e l’espulsione di acqua che potrebbe derivare dai test su un sistema di raffreddamento per questo tipo di reattore. E’ iniziata la costruzione di nuove strutture presso l’impianto di arricchimento dell’uranio, che potrebbero essere utilizzate per estendere le capacità di arricchimento dell’uranio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) Ladelpotrebbe essere in procinto di portare a termine la costruzione di unpresso il complesso di Yongbyon, nel centro del Paese. La valutazione è opera del progetto ’38 North’, un think tank americano gestito da US-Korea Institute presso la Johns Hopkins University, che cita recenti immagini satellitari commerciali. Da queste si evince la presenza di dipendenti al lavoro in un edificio adiacente ilsperimentale ad acqua leggera, e l’espulsione di acqua che potrebbe derivare dai test su un sistema di raffreddamento per questo tipo di. E’ iniziata la costruzione di nuove strutture presso l’impianto di arricchimento dell’uranio, che potrebbero essere utilizzate per estendere le capacità di arricchimento dell’uranio ...

Borsa di Milano oggi 3 aprile: Ftse Mib si mantiene sulla parità Sempre in Asia, l'indice dei responsabili degli acquisti della Corea del Sud a marzo è diminuito a 47,6 rispetto a 48,5 a febbraio, la contrazione più forte in sei mesi. L'indice dei responsabili ... Crollo vendite Mac, Apple ha sospeso la produzione di chip M2 Secondo un report di The Elec dalla Corea del Sud lo stop di produzione del chip Apple Silicon M2 sarebbe avvenuto sia a gennaio che febbraio. Questo naturalmente non emerge né da Apple né da TSMC, ... Galaxy S23, l'aggiornamento di aprile 2023 arriva in Italia La scorsa settimana Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il Galaxy S23 in Corea del Sud. L'aggiornamento ha portato la patch di sicurezza di aprile 2023, oltre a varie correzioni ... Sempre in Asia, l'indice dei responsabili degli acquisti dellaSud a marzo è diminuito a 47,6 rispetto a 48,5 a febbraio, la contrazione più forte in sei mesi. L'indice dei responsabili ...Secondo un report di The Elec dallaSud lo stop di produzionechip Apple Silicon M2 sarebbe avvenuto sia a gennaio che febbraio. Questo naturalmente non emerge né da Apple né da TSMC, ...La scorsa settimana Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il Galaxy S23 inSud. L'aggiornamento ha portato la patch di sicurezza di aprile 2023, oltre a varie correzioni ... Corea del Nord, "nuovo reattore nucleare": cosa sappiamo Adnkronos Crollo vendite Mac, Apple ha sospeso la produzione di chip M2 Secondo un report di The Elec dalla Corea del Sud lo stop di produzione del chip Apple Silicon M2 sarebbe avvenuto sia a gennaio che febbraio. Questo naturalmente non emerge né da Apple né da TSMC, ... Corea del Sud, incendi boschivi a sud-ovest di Seul Un incendio boschivo infuria a Dangjin, nella provincia di Chungcheong meridionale, a circa 70 chilometri a sud-ovest della capitale Seul, mentre il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ordina alle ... Secondo un report di The Elec dalla Corea del Sud lo stop di produzione del chip Apple Silicon M2 sarebbe avvenuto sia a gennaio che febbraio. Questo naturalmente non emerge né da Apple né da TSMC, ...Un incendio boschivo infuria a Dangjin, nella provincia di Chungcheong meridionale, a circa 70 chilometri a sud-ovest della capitale Seul, mentre il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ordina alle ...