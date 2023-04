Corea del Nord, “nuovo reattore nucleare”: cosa sappiamo (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord potrebbe essere in procinto di portare a termine la costruzione di un nuovo reattore nucleare presso il complesso di Yongbyon, nel centro del Paese. La valutazione è opera del progetto ’38 North’, un think tank americano gestito da US-Korea Institute presso la Johns Hopkins University, che cita recenti immagini satellitari commerciali. Da queste si evince la presenza di dipendenti al lavoro in un edificio adiacente il reattore sperimentale ad acqua leggera, e l’espulsione di acqua che potrebbe derivare dai test su un sistema di raffreddamento per questo tipo di reattore. E’ iniziata la costruzione di nuove strutture presso l’impianto di arricchimento dell’uranio, che potrebbero essere utilizzate per estendere le capacità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Ladelpotrebbe essere in procinto di portare a termine la costruzione di unpresso il complesso di Yongbyon, nel centro del Paese. La valutazione è opera del progetto ’38 North’, un think tank americano gestito da US-Korea Institute presso la Johns Hopkins University, che cita recenti immagini satellitari commerciali. Da queste si evince la presenza di dipendenti al lavoro in un edificio adiacente ilsperimentale ad acqua leggera, e l’espulsione di acqua che potrebbe derivare dai test su un sistema di raffreddamento per questo tipo di. E’ iniziata la costruzione di nuove strutture presso l’impianto di arricchimento dell’uranio, che potrebbero essere utilizzate per estendere le capacità di ...

