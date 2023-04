Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - ChiamamiZio : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - Gomis_Youssouf : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - Vetriolo_ : RT @sscnapoli: ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - Spazio_Napoli : Convocati Napoli-Milan, altra assenza oltre Osimhen: infortunio per un azzurro! -

Altra assenza a sorpresa per il. Nell'elenco dei, oltre a Osimhen, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League , non figura neppure Mathias Olivera. L'ex terzino del Getafe non sarà della gara per ...IlPrimavera affronta il Torino per la 25esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al Centro Sportivo G. Piccolo di Cercola alle ore 11. Idi Frustalupi: ...del Catanzaro Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 90. Grimaldi Difensori: 5. Martinelli, ... Cianci La presentazione del match QUI GIUGLIANO " Mister Dischiererà un 4 - 3 - 1 - 2, con ...

Napoli, non convocato Olivera: le sue condizioni e il motivo del forfait contro il Milan SOS Fanta

La SSC Napoli ha comunicato la lista dei calciatori convocati da mister Spalletti per la gara di campionato contro il Milan al Maradona. PORTIERI: Meret, Gollini, Marfella; DIFENSORI: Di Lorenzo, Kim, ...L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per la gara del Maradona contro il Milan di Stefano Pioli.