Conte | “Il conflitto di interesse è una piaga che sta infettando in modo epidemico il Ministero del Lavoro”

ROMA – "Il conflitto di interesse è una piaga che sta infettando in modo epidemico il Ministero del Lavoro. Ci restituisce un'immagine patologica della politica e si diffonde sino a compromettere la tutela degli interessi pubblici perseguiti da un Ministero così nevralgico". Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: "La ministra Calderone venga in Parlamento a riferire di questa piaga. Questa volta non mandi altri a parlare per lei. Tutti i cittadini hanno diritto alla trasparenza e al pieno rispetto delle regole. Anche quelli che hanno votato questo Governo".

