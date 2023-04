Confusione sulle ricette dematerializzate: lite tra medico e paziente (Di domenica 2 aprile 2023) Confusione sulla scadenza delle ricette dematerializzate programmabili per un centro convenzionato: lite verbale tra medico e paziente. Il dottor Persico di FIMMG invia pec i Procura. La Confusione sulle ricette dematerializzate, genera spesso liti anche con gravi conseguenze tra medici e pazienti. In questo caso il pomo della discordia è la ricetta programmabile a causa dei tetti di spesa. Tutto ciò In una Regione come la Campania dove la realtà raccontata nelle comunicazioni è ben diversa da quella che vivono ogni giorno medici e pazienti, genera delle tensioni indicibili tra pazienti con patologie gravi e medici. Una situazione paradossale perché medico e paziente dovrebbero ... Leggi su puntomagazine (Di domenica 2 aprile 2023)sulla scadenza delleprogrammabili per un centro convenzionato:verbale tra. Il dottor Persico di FIMMG invia pec i Procura. La, genera spesso liti anche con gravi conseguenze tra medici e pazienti. In questo caso il pomo della discordia è la ricetta programmabile a causa dei tetti di spesa. Tutto ciò In una Regione come la Campania dove la realtà raccontata nelle comunicazioni è ben diversa da quella che vivono ogni giorno medici e pazienti, genera delle tensioni indicibili tra pazienti con patologie gravi e medici. Una situazione paradossale perchédovrebbero ...

