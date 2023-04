Conferenza stampa Stankovic: «L’avevamo preparata bene. Episodi? Parlino gli esperti» (Di domenica 2 aprile 2023) Conferenza stampa Stankovic: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e la Sampdoria. Le dichiarazioni (inviato all’Olimpico) – Dejan Stankovic, tecnico blucerchiato, ha parlato in Conferenza stampa dopo Roma-Sampdoria, match della 28esima giornata di Serie A. PIU’ DIFFICILE IN DIECI – «Sapevamo che 11 contro 11 sarebbe stata difficile lo stesso, 11 contro 10 contro una squadra ben allenata e attrezzata è ancora più difficile. Gli Episodi li commentano gli esperti, io non lo sono e lascio a loro. Dopo l’espulsione eravamo in difficoltà. Fino a quel punto potevano farci gol perchè hanno le qualità, ma noi tenevamo bene il campo. Ci mancava qualcosa davanti, ma anche loro ci hanno chiuso bene gli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023): le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e la Sampdoria. Le dichiarazioni (inviato all’Olimpico) – Dejan, tecnico blucerchiato, ha parlato indopo Roma-Sampdoria, match della 28esima giornata di Serie A. PIU’ DIFFICILE IN DIECI – «Sapevamo che 11 contro 11 sarebbe stata difficile lo stesso, 11 contro 10 contro una squadra ben allenata e attrezzata è ancora più difficile. Glili commentano gli, io non lo sono e lascio a loro. Dopo l’espulsione eravamo in difficoltà. Fino a quel punto potevano farci gol perchè hanno le qualità, ma noi tenevamoil campo. Ci mancava qualcosa davanti, ma anche loro ci hanno chiusogli ...

