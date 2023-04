Concorso Comune di Mirandola: 2 Istruttori Contabili (Di domenica 2 aprile 2023) Il Comune di Mirandola ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Istruttori Contabili, in categoria C, da assegnare al settore V finanziario. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Mirandola: Concorso per 2 Istruttori Contabili Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, o titolo di studio equivalente, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore finanziario. L’Istruttore Contabile lavora nell’Ufficio Amministrativo, prepara documenti importanti, registra, archivia e protocolla, partecipa alla stesura dei bilanci, si interfaccia con ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 2 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2, in categoria C, da assegnare al settore V finanziario. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 2Per partecipare al Bando diserve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, o titolo di studio equivalente, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore finanziario. L’Istruttore Contabile lavora nell’Ufficio Amministrativo, prepara documenti importanti, registra, archivia e protocolla, partecipa alla stesura dei bilanci, si interfaccia con ...

