Concorso Comune di Armento | Bando per 1 Tecnico Manutentore

Il Comune di Armento ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Collaboratore Tecnico Manutentivo, in categoria B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali. Comune di Armento: Concorso per 1 Collaboratore Tecnico Manutentivo Sei un Tecnico Manutentivo e vivi nei pressi si Potenza? Ti stiamo presentando l'occasione giusta per te. l'articolo. Per partecipare al Bando di Concorso serve titolo di studio di Istituto Professionale, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, predisposizione fisica alla mansione, buone doti organizzative, spirito di lavoro di squadra e nessuna pendenza penale. Il Candidato idoneo sarà addetto al ...

