Conclusa la sosta, torna il Campionato (Di domenica 2 aprile 2023) torna il Campionato Serie D dopo la sosta per gli impegni della Rappresentativa che ha ben figurato alla Viareggio Cup. La 12^ giornata di ritorno, 14^ dei Gironi A e D, si svilupperà in due giorni perché molte squadre anticipano in vista del prossimo turno in programma giovedì 6 Aprile prima delle festività pasquali. Trenta partite si giocheranno domani sabato 1 Aprile alle 15.00. Tutte le altre gare domenica 2 aprile allo stesso orario. AnticipiSabato 1 aprile alle 15.00 giocano Legnano-Chieri, Sanremese-Fossano, Pinerolo-Castellanzese (A), Lumezzane-Desenzano Calvina, Caronnese-Arconatese, Folgore Caratese-Breno (B), Adriese-Torviscosa, Cjarlins Muzane-Este, Legnago-Caldiero Terme, Levico Terme-Dolomiti Bellunesi, Luparense-Mestre, Union Clodiense-Campodarsego (C), Bagnolese-Corticella, Mezzolara-Ravenna (D), ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 aprile 2023)ilSerie D dopo laper gli impegni della Rappresentativa che ha ben figurato alla Viareggio Cup. La 12^ giornata di ritorno, 14^ dei Gironi A e D, si svilupperà in due giorni perché molte squadre anticipano in vista del prossimo turno in programma giovedì 6 Aprile prima delle festività pasquali. Trenta partite si giocheranno domani sabato 1 Aprile alle 15.00. Tutte le altre gare domenica 2 aprile allo stesso orario. AnticipiSabato 1 aprile alle 15.00 giocano Legnano-Chieri, Sanremese-Fossano, Pinerolo-Castellanzese (A), Lumezzane-Desenzano Calvina, Caronnese-Arconatese, Folgore Caratese-Breno (B), Adriese-Torviscosa, Cjarlins Muzane-Este, Legnago-Caldiero Terme, Levico Terme-Dolomiti Bellunesi, Luparense-Mestre, Union Clodiense-Campodarsego (C), Bagnolese-Corticella, Mezzolara-Ravenna (D), ...

