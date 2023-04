Concita De Gregorio | umanità in pericolo | la rivelazione su Eugenio Scalfari

(Di domenica 2 aprile 2023) 'Leggo che se gli sviluppatori americani si fermassero davvero farebbero solo un favore alla Cina che 'in questo settore arranca', scrive Riccardo Luna, il quale aggiunge: 'Il genio ormai è uscito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : I commenti di oggi: Dai grilli alla carne, il governo dei diversivi di distrazione di massa [di Concita De Gregorio… - MollyMers : RT @repubblica: I commenti di oggi: Dai grilli alla carne, il governo dei diversivi di distrazione di massa [di Concita De Gregorio] #2apri… - mbellio1964 : RT @repubblica: I commenti di oggi: Dai grilli alla carne, il governo dei diversivi di distrazione di massa [di Concita De Gregorio] #2apri… - giampifiore : RT @repubblica: I commenti di oggi: Dai grilli alla carne, il governo dei diversivi di distrazione di massa [di Concita De Gregorio] #2apri… - GiuseppeCarugno : RT @pensivin: “Non mi sembra una mossa delle più geniali. Se io fossi stato uno dei 335 con la pistola tedesca puntata alla nuca non avrei… -

Debutta lunedì 3 aprile al Teatro Gobetti lo spettacolo Un'ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale di e conDe. La regia è di Teresa Ludovico . Prodotto da Teatri di Bari e da Rodrigo Produzioni, sarà replicato per la stagione dello Stabile di Torino fino a giovedì 6 aprile. Dora Maar, ...A respingere le tesi di Senaldi sono sia i conduttori della trasmissione,Dee David Parenzo , sia la vicedirettrice di Open , Sara Menafra , che menziona gli atti del processo al ...Eccoci a In Onda , salottino rosso spintissimo di La7, il programma condotto daDee David Parenzo . La puntata è quella di sabato 1 aprile, ospite in collegamento ecco Pietro Senaldi , condirettore di Libero . Al centro del dibattito ancora le parole di Ignazio ...

Concita De Gregorio: “Le mie donne libere, irregolari e bistrattate: salgo in scena per raccontare la loro ve… La Stampa

Debutta lunedì 3 aprile al Teatro Gobetti lo spettacolo Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale di e con Concita De Gregorio . La regia è di Teresa Ludovico. Prodotto da Teatri di ...Giornate torinesi per Concita De Gregorio che, smessi momentaneamente i panni della giornalista, da domani sale sul palco del Gobetti come autrice e interprete dello spettacolo “Un’ultima cosa. Cinque ...