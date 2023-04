Con Rocco Schiavone 5 tornano anche le vecchie polemiche, e Marco Giallini risponde a tono (Di domenica 2 aprile 2023) Rocco Schiavone 5 si prepara al debutto in tv e trascina con sé le vecchie polemiche. La quinta stagione della serie dai romanzi di Antonio Manzini andrà in onda da mercoledì su Rai2. In occasione del lancio di Rocco Schiavone 5, Marco Giallini difende il suo personaggio, finito nel mirino perché fa uso di droghe leggere. “Rocco Schiavone si fa le canne, e allora?” ha detto l’attore romano nel corso della conferenza stampa di presentazione: La destra attacca perché, dice, “Ma questo che se fa le “bombe” che messaggio dà?”. Ma chi lo vuole dare il messaggio! Capisco pure che è la tv di Stato ma se lo fanno lo potranno fare no? Però mi dico pure che se accendo la tv, qualsiasi altra tv e vado sulle piattaforme, le ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 aprile 2023)5 si prepara al debutto in tv e trascina con sé le. La quinta stagione della serie dai romanzi di Antonio Manzini andrà in onda da mercoledì su Rai2. In occasione del lancio di5,difende il suo personaggio, finito nel mirino perché fa uso di droghe leggere. “si fa le canne, e allora?” ha detto l’attore romano nel corso della conferenza stampa di presentazione: La destra attacca perché, dice, “Ma questo che se fa le “bombe” che messaggio dà?”. Ma chi lo vuole dare il messaggio! Capisco pure che è la tv di Stato ma se lo fanno lo potranno fare no? Però mi dico pure che se accendo la tv, qualsiasi altra tv e vado sulle piattaforme, le ...

