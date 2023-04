Con la proposta Rampelli il primo a essere multato sarebbe il governo Meloni con il suo ministero del made in Italy (Di domenica 2 aprile 2023) La proposta di legge con cui Fabio Rampelli vorrebbe sanzionare l’utilizzo delle parole inglesi nella pubblica amministrazione ha aspetti grotteschi; se fosse approvata una norma del genere, il primo ad essere multato sarebbe il governo, che ha intitolato un ministero al made in Italy. Tale proposta sarebbe anche totalmente inapplicabile, essendo ormai molte parole della lingua inglese entrate nel linguaggio comune; soltanto un pazzo direbbe “calcolatore elettronico” al posto di “computer”, “topo” al posto di “mouse” o “dispensatore” al posto di “dispencer”. Così come sarebbe quasi impossibile tradurre in italiano “file” per descrivere un documento digitale. Fatta ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Ladi legge con cui Fabiovorrebbe sanzionare l’utilizzo delle parole inglesi nella pubblica amministrazione ha aspetti grotteschi; se fosse approvata una norma del genere, iladil, che ha intitolato unalin. Taleanche totalmente inapplicabile, essendo ormai molte parole della lingua inglese entrate nel linguaggio comune; soltanto un pazzo direbbe “calcolatore elettronico” al posto di “computer”, “topo” al posto di “mouse” o “dispensatore” al posto di “dispencer”. Così comequasi impossibile tradurre in italiano “file” per descrivere un documento digitale. Fatta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebmes : L’hanno già proposta la sostituzione dell’anniversario delle Fosse Ardeatine con la Giornata in memoria delle vittime di via Rasella? - bendellavedova : Con la proposta di legge Rampelli, che prevede multe fino a 100mila euro per chi usa inglesismi, i primi a commette… - c_appendino : Anche tra chi sostiene il salario minimo ci sono differenze sostanziali. Mi sono confrontata sul tema con… - sabiwabi_ : RT @tripps42: interessante c'è anche qualche proposta di legge per eventualmente migliorare le condizioni di vita delle persone adulte con… - infoitinterno : Con la proposta Rampelli il primo a essere multato sarebbe il governo Meloni con il suo ministero del made in Italy -