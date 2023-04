Compio 54 anni e non ho portato mai una maschera: per questo sono felice (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi 2 aprile sono 54 anni di vita, alcuni amici maliziosi mi dicono che sono 60 meno 6! In fondo stiamo solo dando i numeri, ma non vi dirò che non sento la mia età. Li sento tutti questi 54, sono una persona sensibile e senziente! È tempo di bilanci e di bilance (devo assolutamente dimagrire). Come ho speso questo tempo? Non mi posso lamentare in tutta sincerità, sono riuscito a scansare il giogo del lavoro quotidiano, ho vissuto liberamente, dopo la laurea in filosofia mi sono dato anima e corpo alla produzione di cortometraggi, ho raccontato la mia vita attraverso le persone che ho incontrato sul mio cammino, ho fatto qualche documentario di impegno civile e ambientale, sono diventato uno dei più raffinati videoritrattisti viventi (con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi 2 aprile54di vita, alcuni amici maliziosi mi dicono che60 meno 6! In fondo stiamo solo dando i numeri, ma non vi dirò che non sento la mia età. Li sento tutti questi 54,una persona sensibile e senziente! È tempo di bilanci e di bilance (devo assolutamente dimagrire). Come ho spesotempo? Non mi posso lamentare in tutta sincerità,riuscito a scansare il giogo del lavoro quotidiano, ho vissuto liberamente, dopo la laurea in filosofia midato anima e corpo alla produzione di cortometraggi, ho raccontato la mia vita attraverso le persone che ho incontrato sul mio cammino, ho fatto qualche documentario di impegno civile e ambientale,diventato uno dei più raffinati videoritrattisti viventi (con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Compio 54 anni e non ho portato mai una maschera: per questo sono felice - donatanic : Oggi compio 6 anni: chi mi fa gli auguri? - CaterinaNigra : Oggi compio 27 anni, alla fine mi rendo conto che ormai è tutto in salita verso la pensione. - aleeknower : @nuvoleena che coincidenza a mezzanotte compio 19 anni !! - Clary52423335 : Solo io pensavo che @abooutbibi ci facesse un pesce d'aprile e non pubblicava hhahahah PS Compio gli anni il 31marz… -