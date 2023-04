Come sta Jerry Calà: cosa è successo all’attore (Di domenica 2 aprile 2023) , malattia, infarto Come sta Jerry Calà? Qual è la malattia che ha colpito il popolare attore? Il comico ha avuto un infarto mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo nuovo film. Per fortuna tutto è andato bene e oggi Jerry Calà è ospite di Mara Venier a Domenica In. D’altronde i due hanno avuto una lunga storia d’amore e anche dopo la fine della loro relazione sono rimasti in amicizia. Per questo Mara ha deciso di dedicargli gran parte della puntata di oggi di Domenica In, 2 aprile. In studio, insieme a Jerry Calà tanti amici e ospiti per delle commoventi e divertenti sorprese. Ma Come sta Jerry Calà? Quali sono le sue condizioni di salute e soprattutto cosa ha avuto? A raccontarlo è stato lo ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) , malattia, infartosta? Qual è la malattia che ha colpito il popolare attore? Il comico ha avuto un infarto mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo nuovo film. Per fortuna tutto è andato bene e oggiè ospite di Mara Venier a Domenica In. D’altronde i due hanno avuto una lunga storia d’amore e anche dopo la fine della loro relazione sono rimasti in amicizia. Per questo Mara ha deciso di dedicargli gran parte della puntata di oggi di Domenica In, 2 aprile. In studio, insieme atanti amici e ospiti per delle commoventi e divertenti sorprese. Masta? Quali sono le sue condizioni di salute e soprattuttoha avuto? A raccontarlo è stato lo ...

