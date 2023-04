"Come posso definirti?". Carlucci stronca Insinna: in studio cala il gelo (Di domenica 2 aprile 2023) A guidare il game show che trasforma il pubblico in investigatori è Milly Carlucci. Al suo fianco, cinque detective d'eccezione: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tra aspre critiche e il rischio concreto di uno stop, la terza puntata del programma di Rai 1 procede senza fastidiosi imprevisti. Quando la conduttrice presenta la giuria, però, un dettaglio salta all'occhio di chiunque. Insinna è mascherato da tubetto di mostarda. Carlucci, confusa e a disagio, chiede: “Come posso definirti?”. Il web, indignato, stronca lo scherzo dell'attore: “Allucinazione collettiva”. Sebbene il servizio televisivo pubblico riponesse fiducia in Milly Carlucci e nella sua rivisitazione italiana del ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) A guidare il game show che trasforma il pubblico in investigatori è Milly. Al suo fianco, cinque detective d'eccezione: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavioe Francesco Facchinetti. Tra aspre critiche e il rischio concreto di uno stop, la terza puntata del programma di Rai 1 procede senza fastidiosi imprevisti. Quando la conduttrice presenta la giuria, però, un dettaglio salta all'occhio di chiunque.è mascherato da tubetto di mostarda., confusa e a disagio, chiede: “?”. Il web, indignato,lo scherzo dell'attore: “Allucinazione collettiva”. Sebbene il servizio televisivo pubblico riponesse fiducia in Millye nella sua rivisitazione italiana del ...

