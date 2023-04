Colloquio telefonico Blinken-Lavrov sul reporter americano arrestato Il ministro degli Esteri russo | «Deciderà un tribunale»

Leggi su open.online

(Di domenica 2 aprile 2023) «Sarà una determinare il destino futuro». È la lapidaria risposta del, Sergej, sulle sorti deldel Wall Street Journal, Evan Gershkovich, incarcerato il 30 marzo scorso in Russia con l’accusa di spionaggio. Durante unavvenuto in mattinata con il segretario di Stato statunitense Antony, il funzionario di Mosca ha sottolineato come i politici americani e i media occidentali «dovrebbero astenersi dal clamore generato dall’arresto del giornalista». A far sapere deltra i due, era stato lo stessoche, tramite un tweet, ha espresso «la profonda preoccupazione» ...