Cody Rhodes: "Ero troppo immaturo per il ruolo di EVP in AEW" (Di domenica 2 aprile 2023) Tra pochissime ore Cody Rhodes, figlio della leggenda Dusty Rhodes e fratello di Goldust, scenderà sul ring per il match più importante della sua carriera, contro Roman Reigns, nel main event di WrestleMania. Sono state settimane di dura preparazione per Cody, che oltre ai soliti impegni sul quadrato ha anche svolto numerosissime interviste per promuovere il suo match e l'evento in generale. Al "Rick Elsen Show" il fu Stardust ha parlato del suo passato ruolo da Executive Vice President in AEW, affermando che forse era troppo giovane per ricoprire una posizione così importante, e ha sottolineato come in AEW non abbia alcun potere decisionale. "Ero troppo immaturo" "Non ho alcun potere decisionale in WWE da quando sono tornato. Sono solo le ...

