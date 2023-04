Codice Appalti, l’Anticorruzione conferma le critiche: “Se si sceglie discrezionalmente l’impresa c’è maggiore rischio di corruzione” (Di domenica 2 aprile 2023) “Rimangono le critiche sul Codice degli Appalti, anche se sono a disposizione”. Dopo la rovente polemica dei giorni scorsi, Giuseppe Busia utilizza toni molto più moderati. Dopo che venerdì il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva aspramente criticato il Codice di cui Matteo Salvini rivendica la paternità, la Lega ne aveva chiesto le dimissioni. Busia allora aveva ammormidito i toni e pure dal Carroccio era arrivata una frenata. Anche perché l’uomo scelto nel 2020 da Giuseppe Conte per sostituire Raffaele Cantone ha un incarico di sei anni. “Se continuano a chiedere le mie dimissioni? Rimango fino al 2026 perchè ho fatto il mio dovere. C’è piena coerenza. L’ho fatto per collaborare con il governo e con il Paese perchè è mio dovere”, ha detto il numero uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) “Rimangono lesuldegli, anche se sono a disposizione”. Dopo la rovente polemica dei giorni scorsi, Giuseppe Busia utilizza toni molto più moderati. Dopo che venerdì il presidente dell’Autorità Nazionale Antiaveva aspramente criticato ildi cui Matteo Salvini rivendica la paternità, la Lega ne aveva chiesto le dimissioni. Busia allora aveva ammormidito i toni e pure dal Carroccio era arrivata una frenata. Anche perché l’uomo scelto nel 2020 da Giuseppe Conte per sostituire Raffaele Cantone ha un incarico di sei anni. “Se continuano a chiedere le mie dimissioni? Rimango fino al 2026 perchè ho fatto il mio dovere. C’è piena coerenza. L’ho fatto per collaborare con il governo e con il Paese perchè è mio dovere”, ha detto il numero uno ...

