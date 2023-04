Clint Eastwood si ritira? Potrebbe girare Juror #2 | ultimo film

(Di domenica 2 aprile 2023)rsi dal cinema. La notizia è stata lanciata in esclusiva da Discussinge a quanto pare non è una fake news . Il prossimo 31 maggio, interprete di 63,...

Il prossimo 31 maggio, interprete di 63 film, regista di 45 e produttore di 52, potrebbe ritirarsi dal cinema. La notizia è stata lanciata in esclusiva da Discussing Film. Secondo la testata Discussing Film, il regista, 93 anni il prossimo 31 maggio, potrebbe avvicinarsi alla regia dell'ultimo film della sua (lunga) carriera.

Clint Eastwood si ritira Il regista lavora al suo ultimo film: l'indiscrezione dagli Usa Open

Vicino ai 93 anni il grande attore e regista pare essere al suo ultimo film, dopo una carriera costellata da 63 pellicole e 4 Oscar ...Clint Eastwood sarebbe pronto a ritiarsi. Secondo la testata Discussing Film, il regista, 93 anni il prossimo 31 maggio, potrebbe avvicinarsi alla regia dell’ultimo film della sua (lunga) carriera. In ...