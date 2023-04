Claudio Amendola sulla fine dell' amore con Francesca Neri | «Un grande peccato»

(Di domenica 2 aprile 2023) L'attore ha parlato a Verissimo'addio alla storica compagna dopo 25 anni: «Sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che ci siamo fatti»

Dopo il grande successo delle stagioni di Nero a metà su Rai1è pronto a tornare protagonista di una nuova fiction ma stavolta su Canale5, rete che gli ha dato grande successo con I Cesaroni . Un progetto importante, quello che andrà in onda da ...Ospite da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo nella puntata di oggi, domenica 2 aprile,si è raccontato a proposito dell'uso di droghe e della dipendenza che ne è seguita e della fine del matrimonio con Francesca Neri . Verissimo,sull'uso delle droghe ...Silvia Toffanin non nasconde il dispiacere ae lui gli spiega ...

Claudio Amendola: "Francesca Neri potrebbe essere un enorme rimpianto" TGCOM

L'attore ha parlato a Verissimo dell'addio alla storica compagna dopo 25 anni: «Sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che ci siamo fatti» ...In occasione della sua nuova avventura televisiva, Il Patriarca, in onda su canale 5 a partire da venerdì 14 aprile, Claudio Amendola si è raccontato a Verissimo. Oltre a promuovere la nuova serie e a ...