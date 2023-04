Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barbarathelife : RT @Luca91126252: Comunque ho grandi aspettative per la nuova fiction che vede protagonista Claudio Amendola #ilPatriarca che mi da di quel… - annatomasi1 : RT @Luca91126252: In pratica la puntata di oggi è dedicata alla promozione dei programmi Mediaset, si parte da Yilmaz e Melike per #terraam… - DonnaGlamour : Claudio Amendola confessa: “Sono caduto nelle dipendenze perchè…” - federicars : RT @okslibra: claudio amendola mio padre, mio nonno, mio zio, mio mentore, lo amo - federicars : RT @cristalsei: Claudio amendola sembra un tenerone e non è cambiato di una virgola da quando l'ho conosciuto con i Cesaroni. #Verissimo -

'Sono dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che avevamo '. Ospite a 'Verissimo',parla della separazione da Francesca Neri , a cui è stato legato per 25 anni. 'Alcune decisioni per quanto dolorose, se vengono prese, hanno delle motivazioni '. Leggi Anche 'Terra ...A Verissimosi è confidato dopo il divorzio da Francesca Neri . Dopo 25 anni di amore la coppia ha deciso di dirsi addio, non senza dolore, e ha preferito rimanere nel silenzio nei mesi ...A 'Verissimo' l'attore ha parlato della ex moglie che - ha detto - 'sarà per sempre il libro più importante della mia ...

Claudio Amendola: "Francesca Neri potrebbe essere un enorme rimpianto" TGCOM

"Sono dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che avevamo". Ospite a "Verissimo", Claudio Amendola parla della separazione da Francesca Neri, a cui è stato legato per 25 anni. "Alcune ...Frezza Romana, dove si trova il ristorante di Claudio Amendola a Roma. In che via si trova Frezza Romana Cucina de Coccio ...