Claudia Gerini | “Dopo tante convivenze | sto vivendo una fase di grande libertà”

(Di domenica 2 aprile 2023)racconta di sé, della sua vita privata e della sua carriera in una lunga intervista al “Corriere della Sera”. L’attrice è mamma di due ragazze, Rosa e Linda, rispettivamente di 18 e 13 anni, avute da due uomini diversi. Oggi è felicemente single. Della sua vita familiare svela: “Tiro la carretta da tanti anni “. Dei papà delle sue figlie dice: “Con Alessandro Enginoli, imprenditore, mi lasciai che Rosa aveva un anno. Con Federico Zampaglione (che nel 2021 ha sposato Giglia Marra, ndr.), il padre di Linda, da cui mi sono separata sei anni fa, ci sentiamo, siamo diventati amici. Meglio una separazione civile che un matrimonio o un’unione triste”. La figlia maggiore Rosa ha 18 anni, studia alla New York University.vive con Linda. “Con loro non alzo mai la voce – svela – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Apollyneo : @thezurbi Bellissimo! Margaret Mazzantini e suo marito insieme sono formidabili, poi se ci aggiungi Penélope Cruz e… - iodiuba : Claudia Gerini: «A 17 anni ho avuto avances spinte. Sorrentino mi scartò ad un provino, ne ho sofferto. Oggi sono s… - infoitcultura : Claudia Gerini racconta le avances spinte ricevute sul set a soli 17 anni - Gazzettino : #claudia gerini: «A 17 anni ho avuto avances spinte. Sorrentino mi scartò ad un provino, ne ho sofferto. Oggi sono… - pibatici : RT @giuseppelandi: Claudia Gerini a 18 anni stava con Boncompagni che ne aveva 58, oggi lotta contro il fenomeno delle spose bambine. https… -

Diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo questo film ha un cast stellare che comprende Luca Argentero, Greta Scarano, Paolo Calabresi, Valentina Lodovini,, Stefano Fresi, Max ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 30 marzo 2023 troviamo le rivelazioni die Di Cioccio oltre alle curve bollenti di Lindsay Brewer . Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 30 ...vuota il sacco: 'A 17 anni ho avuto avances spinte. Oggi sono single' L' attrice romanain un'intervista rilasciata al Corriere della Sera si dichiara ' single e di ...

Claudia Gerini: Sono una femme fatale, sto vivendo una fase di ... Fanpage.it

Ecco quando e come vedere il nuovo film con Edoardo Leo I migliori giorni su Sky e anche in streaming sulla piattaforma NOW.Quali film arrivano in streaming ad Aprile 2023 in Italia, i titoli sulle piattaforme Netflix, Disney+, Sky-NOW, Apple Tv+, Prime Video. Ecco quali vedere.