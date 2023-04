Classifica Mondiale MotoGP 2023: Marco Bezzecchi in testa, Francesco Bagnaia secondo a -9 (Di domenica 2 aprile 2023) Il Mondiale MotoGP 2023 si preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si incomincia nel weekend del 24-26 marzo con il GP del Portogallo a Portimao, debutta anche la grande novità della sprint race. Francesco Bagnaia si presenta da Campione del Mondo e cercherà di difendere il titolo iridato. Il ribattezzato Pecco se la dovrà vedere con una concorrenza spietata guidata da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2023. Classifica Mondiale MotoGP 2023 (dopo GP Argentina) 1 Bezzecchi Marco ITA 50 2 Bagnaia Francesco ITA 41 3 ZARCO Johann FRA 35 4 MARQUEZ Alex ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Ilsi preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si incomincia nel weekend del 24-26 marzo con il GP del Portogallo a Portimao, debutta anche la grande novità della sprint race.si presenta da Campione del Mondo e cercherà di difendere il titolo iridato. Il ribattezzato Pecco se la dovrà vedere con una concorrenza spietata guidata da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Di seguito ladel(dopo GP Argentina) 1ITA 50 2ITA 41 3 ZARCO Johann FRA 35 4 MARQUEZ Alex ...

