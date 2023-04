Classifica Mondiale Moto2 2023: Arbolino vola in testa al campionato! Canet 2° a -8 (Di domenica 2 aprile 2023) Classifica Mondiale PILOTI Moto2 2023 1 Arbolino Tony ITA 41 2 Canet Aron SPA 33 3 ACOSTA Pedro SPA 29 4 DIXON Jake GBR 26 5 SALAC Filip CZE 22 6 LOPEZ Alonso SPA 20 7 GONZALEZ Manuel SPA 16 8 LOWES Sam GBR 15 9 CHANTRA Somkiat THA 15 10 ARENAS Albert SPA 15 11 GARCIA Sergio SPA 12 12 BINDER Darryn RSA 1013 VIETTI Celestino ITA 8 14 ALCOBA Jeremy SPA 6 15 BALTUS Barry BEL 4 16 ALDEGUER Fermín SPA 4 17 ROBERTS Joe USA 4 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)PILOTITony ITA 41 2Aron SPA 33 3 ACOSTA Pedro SPA 29 4 DIXON Jake GBR 26 5 SALAC Filip CZE 22 6 LOPEZ Alonso SPA 20 7 GONZALEZ Manuel SPA 16 8 LOWES Sam GBR 15 9 CHANTRA Somkiat THA 15 10 ARENAS Albert SPA 15 11 GARCIA Sergio SPA 12 12 BINDER Darryn RSA 1013 VIETTI Celestino ITA 8 14 ALCOBA Jeremy SPA 6 15 BALTUS Barry BEL 4 16 ALDEGUER Fermín SPA 4 17 ROBERTS Joe USA 4 Foto: MotoGP.com Press

