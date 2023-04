Classifica Mondiale F1 2023: la graduatoria dei piloti. Max Verstappen vola a +15 su Perez, 3° Alonso (Di domenica 2 aprile 2023) Classifica Mondiale piloti F1 2023 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 69 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 54 3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45 4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 385 Carlos Sainz ESP FERRARI 20 6 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20 7 George Russell GBR MERCEDES 18 8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 89 Charles Leclerc MON FERRARI 6 10 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6 11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 4 12 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 4 13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 4 14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 4 15 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 2 16 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 1 17 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1 18 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 1 19 Logan ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)F11 MaxNED RED BULL RACING HONDA RBPT 69 2 SergioMEX RED BULL RACING HONDA RBPT 54 3 FernandoESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45 4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 385 Carlos Sainz ESP FERRARI 20 6 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20 7 George Russell GBR MERCEDES 18 8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 89 Charles Leclerc MON FERRARI 6 10 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6 11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 4 12 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 4 13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 4 14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 4 15 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 2 16 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 1 17 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1 18 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 1 19 Logan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz, numero uno nella classifica mondiale, e giocherà la f… - ZZiliani : È una vita impossibile per il diluvio d’infamità che ti tocca subire; per non parlare delle azioni legali che ti co… - BPetru8 : RT @e_cavagna: @LaStampa la misura è da tempo colma!!! è vergognoso che uno stato, dia contributi ai giornali !!! che nonostante essi, hann… - albepiva : RT @ilpost: Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz, numero uno nella classifica mondiale, e giocherà la finale del to… - alma20122014 : Rio delle Amazzoni Qual è il fiume più lungo del mondo? Il Rio delle Amazzoni non detiene solo la prima posizione i… -