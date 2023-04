Classifica ATP Race, Jannik Sinner non supera Alcaraz e rimane n.4 (Di domenica 2 aprile 2023) Quale finalista perdente del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner incamera 600 punti per la Race to Turin, la Classifica dell’anno solare 2023 che premierà a fine stagione i migliori 8 tennisti con la partecipazione alle ATP Finals. Prima del torneo di Miami l’azzurro era già in buona posizione, divenuta ottima dopo la bella prestazione della Florida: Sinner è passato così da quota 1135 del 20 marzo ai 1735 che si ritroverà con l’aggiornamento di domani, lunedì 3 aprile. Balzo di tre posizioni per l’azzurro, passato dal settimo al quarto posto, ma con un margine di ben 520 punti sul nono Classificato. L’unico rammarico riguarda il mancato sorpasso sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che si sarebbe concretizzato in caso di vittoria questa sera: l’iberico resta terzo con 1910 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Quale finalista perdente del Masters 1000 di Miami,incamera 600 punti per lato Turin, ladell’anno solare 2023 che premierà a fine stagione i migliori 8 tennisti con la partecipazione alle ATP Finals. Prima del torneo di Miami l’azzurro era già in buona posizione, divenuta ottima dopo la bella prestazione della Florida:è passato così da quota 1135 del 20 marzo ai 1735 che si ritroverà con l’aggiornamento di domani, lunedì 3 aprile. Balzo di tre posizioni per l’azzurro, passato dal settimo al quarto posto, ma con un margine di ben 520 punti sul nonoto. L’unico rammarico riguarda il mancato sorpasso sullo spagnolo Carlos, che si sarebbe concretizzato in caso di vittoria questa sera: l’iberico resta terzo con 1910 ...

