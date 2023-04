Clamoroso al Maradona! Il Milan umilia la capolista Napoli sconfitto per 0-4

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilsi impone con un sonoro 4-0 al Maradona. Decidono i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la doppietta di Leaoal Maradona, ilile ferma lacon una prestazione perfetta e strepitosa. Gli uomini di Pioli salgono al terzo posto in classifica, davanti a Inter e Roma. Uno scatenato Brahim Diaz prima serve Leao per il gol del vantaggio e poi raddoppia. Nella ripresa ancora Leao trova la doppietta personale, la chiude Saelemaekers con un’azione irresistibile. Adessosi ritroveranno contro anche in Champions, nella doppia sfida del 12 e del 18 aprile. Per la squadra di Spalletti terza sconfitta in campionato dopo quelle contro Inter e Lazio, ma mantiene un rassicurante +16 sui biancocelesti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ? #SerieA, clamoroso allo stadio #Maradona, il #Milan cala il poker e asfalta il #Napoli - MARIGLIANO : - RaiSport : #LaDS comincia con un omaggio a Gianni #Minà che intervista Diego Armando Maradona. Tra poco sintesi e interviste a… - MomentiCalcio : Clamoroso al Maradona: debacle #Napoli, il #Milan asfalta #Spalletti. È tornato #Leao - Massimi79990235 : RT @Fantacalcio: Un Milan clamoroso devasta il Napoli: al Maradona è 0-4 per i rossoneri -

Il Milan strappa un4 - 0 alcontro il Napoli capolista. A decidere la partita sono i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la doppietta di Leao . Pioli si porta così al terzo posto in classifica , a +1 ...Se questa era la prova generale per la Champions, be', il Milan arriva al doppio round europeo col cuore più leggero e un'autostima da vendere. Alè uno show rossonero totale e, con il Diavolo che tumula il Napoli sotto il peso di quattro gol, che gli azzurri in questa stagione non aveva mai preso. A segno Leao (doppietta), ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 NAPOLI - MILAN 0 - 4 - Marcatori: 17 p.t. Leao (M); 25 p.t. Brahim Diaz (M); 14 s.t. Leao (M); 22 s.t. Saelemaekers (M)al '' . In un momento delicatissimo il Milan sfodera la partita perfetta e batte nettamente il Napoli con quattro gol di scarto. E questa gara era solo l'antipasto della doppia sfida ...

Clamoroso al "Maradona": il Milan ne fa 4 e ora il Napoli ha paura per la Champions Gazzetta del Sud

NAPOLI - Nel posticipo della ventottesima giornata di campionato il Napoli affronta il Milan allo stadio Maradona. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Kvaratskhelia accanto a Simeone; torna M ...Napoli-Milan 0-4 RETI: 17' pt Leao, 25' pt Brahim Diaz; 14' st Leao, 21' st Saelemaekers. NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Kim 5.5 (35' ...